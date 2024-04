Dois caminhões se envolveram em uma batida violenta na BR-376, em Apucarana, no norte do Paraná, no final da manhã desta quinta-feira (4). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade, o motorista de um dos caminhões, que seguia sentido Apucarana, teria invadido a pista contrária e atingido o outro veículo.

Segundo os bombeiros, o condutor do caminhão que seguia para a cidade de Califórnia, no Paraná, conseguiu desviar parcialmente e evitar a colisão direta na cabine.

Além dos motoristas, uma terceira pessoa ficou ferida, passageiro de um dos caminhões. As vítimas receberam atendimento dos socorristas do Siate, mas recusaram o encaminhamento ao hospital depois da batida. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo foi desviado pelo acostamento durante o atendimento da ocorrência, porém já está liberado.