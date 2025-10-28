Quatro crianças foram flagradas sobre o telhado de um edifício de quatro andares na região central de Cascavel, no oeste do Paraná, na tarde de domingo, 26 de outubro. O registro foi feito por um morador da Rua Sete de Setembro, que filmou o grupo com brinquedos e um colchão próximo à borda da cobertura.

Nas imagens, as crianças caminham e pulam sobre as telhas, em uma situação considerada de risco. O Corpo de Bombeiros foi acionado por quem gravou o vídeo e enviou uma equipe ao local. Segundo a corporação, não houve necessidade de intervenção, pois os menores já haviam deixado o telhado.

A Polícia Militar também foi chamada e informou que o acesso ao telhado ocorreu por meio de uma janela do apartamento. O pai de duas das crianças relatou aos policiais que estava supervisionando os filhos e que o local possui uma mureta de proteção.

O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que deve avaliar as condições de segurança e orientar os responsáveis. Até o momento, não há registro de feridos.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DQWko_ZgFDD/?igsh=MTJ0aHpsYjBtdDc2NA==