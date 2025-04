O Paraná tem alerta vermelho para temporal com chuva moderada, raios e risco de vento de 70 km/h neste sábado (19), conforme o Climatempo.

As áreas mais afetadas pelo temporal são as regiões Noroeste e Norte do Paraná divisa com o estado do Mato Grosso do Sul e também com o estado de São Paulo.

Para o restante do estado principalmente a região oeste, central e leste do estado a condição é para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade ao longo do dia devido ao deslocamento de uma frente fria.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Temporal no Paraná: ventos podem chegar a 70 km/h

Destaque também para as rajadas de vento principalmente na região litorânea neste sábado (19) onde as rajadas de vento sopram entre 40 e 50 km/h podendo chegar aos 70 km/h na faixa mais litorânea do estado.