Com o feriadão prolongado da Páscoa, que reúne a Sexta-feira Santa, nesta sexta-feira (18), e Tiradentes, na segunda-feira (21), muita gente vai aproveitar para pegar a estrada. As concessionárias que administram as principais vias do Paraná esperam um aumento significativo de movimento nas rodovias. Com isso, orientam sobre os melhores horários para viajar (veja abaixo).

A concessionária EPR Litoral Pioneiro, que administra o trecho do interior do Paraná (BR-153, BR-369, PR-092 e PR-151) e de Curitiba até o Litoral (BR-277), prevê um movimento 30% maior do que nos dias normais. A expectativa é de que 400 mil veículos usem as estradas, sendo 250 mil veículos entre Ponta Grossa, Jacarezinho e Cornélio Procópio, e fluxo de 150 mil veículos entre Curitiba e o Litoral do Paraná, em Paranaguá.

Já a Via Araucária, que administra a BR-277, para o Interior do estado, e também a BR-373 e a BR-476, além da PR-423, estima que o fluxo seja de 650 mil veículos no período, com maior movimento na quinta-feira (17), a partir das 13h.

A Arteris Litoral Sul, que cuida da rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina – na BR-116 (Contorno Leste), BR-376/PR, BR-101/SC e Contorno Viário de Florianópolis -estima um fluxo de 1,3 milhão de veículos nas rodovias durante o feriado prolongado. O volume representa um aumento de até 26% em relação ao fluxo registrado em dias normais.

Melhores horários para viajar

De Curitiba para o Interior do Paraná

De acordo com a EPR, o horário de pico deve se concentrar entre 14h e 22h da quinta-feira (17) e na manhã de sexta (18), entre 7h e 12h. Assim, é mais orientado viajar na madrugada ou após o meio dia de sexta-feira.

Já o retorno do feriado terá alto movimento durante a tarde e a noite de domingo (20), das 12h às 20h, e de segunda-feira (21), das 12h às 22h. Com isso, o melhor horário para viajar deve ser no final da noite de domingo e na manhã de segunda-feira.

De acordo com a Via Araucária, os horários de maior movimento devem ser das 13h às 18h de quarta-feira (16), das 7h às 12h de quinta-feira (17), e das 7h às 13h de sexta-feira (18). Com isso, os melhores horários para viajar são na manhã de quarta-feira ou nas tardes de quinta e sexta-feira.

Para a volta do feriado, os horários de pico devem ser no domingo (20), das 10h às 22h, e na segunda-feira (21), das 7h às 17h. Assim, os melhores horários são na madrugada de domingo e na noite de segunda-feira.

Concessionárias alertam para redobrar atenção no trânsito (Foto: Via Araucária)

De Curitiba para Santa Catarina

Para as BR-376 e BR-101, que ligam o Paraná a Santa Catarina e as praias catarinenses, a concessionária afirma que os horários de pico serão: quinta-feira (17) das 10h às 21h e sexta-feira (18) das 7h às 20h. Assim, a orientação é de que o movimento seja mais tranquilo na madrugada de quinta-feira e na noite de sexta-feira.

Para o retorno do feriado, o pico deve ser no domingo (20) das 9h às 17h, e na segunda-feira (21) das 10h às 17h. Com isso, os melhores horários para viajar devem ser na noite de domingo e de segunda-feira, após às 17h.