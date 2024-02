Começou na segunda-feira (19) o primeiro Seminário dos Diretores com Foco na Aprendizagem de 2024, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). O evento acontece até esta sexta-feira (23), em Foz do Iguaçu, no Oeste. Ele oferecer oficinas e palestras direcionadas aos diretores da rede estadual, com foco no planejamento pedagógico para o primeiro semestre letivo. Ao todo, participam do seminário mais de 2 mil profissionais da educação de todas as regiões do Estado.

Distribuído ao longo da semana, o ciclo de oficinas abordará os seguintes temas: Liderança Estratégica; Prova Paraná; Feedback Formativo; Frequência e Aprendizagem; Recomposição das Aprendizagens; e Leia Paraná e Matemática Paraná.

“O evento é uma oportunidade ímpar para os diretores da nossa rede estadual se atualizarem e se capacitarem em estratégias de planejamento pedagógico para o primeiro semestre. As oficinas e palestras oferecidas serão fundamentais para fortalecer a qualidade do ensino em nossas escolas, garantindo uma aprendizagem significativa e alinhada às necessidades dos nossos estudantes”, destaca o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

Durante esta semana, os diretores da rede estadual devem participar ativamente das oficinas e palestras, consolidando seus conhecimentos em liderança estratégica, avaliação educacional e estratégias de ensino-aprendizagem. “Com um olhar voltado para o futuro, o intuito é que as reflexões e estratégias discutidas ao longo desta semana contribuam para uma aprendizagem significativa e um ambiente educacional cada vez mais enriquecedor”, complementa Miranda.

Para Elizane Zanlorensi Sprea, do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul, a parceria com a Seed é fundamental para o trabalho. “A Secretaria se coloca à disposição dos diretores para ouvir nossas dúvidas, o que dá instrumentos para podermos melhorar a nossa prática. A Seed é um órgão de apoio e incentivo para que nosso trabalho seja efetivo. É muito importante esse momento porque quem trabalha com os pais, os alunos, com a comunidade escolar no dia a dia precisa ser ouvido”, afirma.

A diretora Silmara Eliane de Sousa Rohde, do Ceebeja Wilson Antônio Neduziak, em Cascavel, também destaca a importância do evento. “É um momento de formação, de fortalecimento, agrega bastante porque nós viemos a Foz do Iguaçu com várias demandas e dúvidas, e neste momento a gente consegue esclarecer muita coisa, aprender mais sobre estratégias de gestão. É uma troca muito valiosa. As oficinas são excelentes”, complementa.

“A parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e os diretores das escolas estaduais tem o papel fundamental de colaborar na formação contínua e na busca pela excelência educacional”, arremata Anderfábio Oliveira dos Santos, diretor de Educação da Seed-PR.