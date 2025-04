Uma explosão em uma fábrica de gás, ocorrida na noite desta terça-feira (1º), na Rua Cornélio Procópio, no bairro Novo Horizonte, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na morte de um homem e deixou outro rapaz em estado grave.

Equipes do Corpo de Bombeiros e médicos foram acionados para prestar atendimento às vítimas, e a área foi isolada para garantir a segurança no local. Segundo informações preliminares, a explosão foi causada pela recarga de oxigênio em um cilindro.

Funcionários da empresa e familiares das vítimas presentes no local demonstraram grande comoção e preocupação com a situação. A explosão foi tão intensa que o som foi ouvido em bairros como Itaqui, Vila Glória e Jardim Esmeralda, além de comunidades mais distantes, como Bugre e Pessegueiros.

Por medida de segurança, as autoridades interditaram as vias próximas à fábrica. Motoristas foram orientados a buscar rotas alternativas, pois o bloqueio no trânsito causou congestionamento e dificultou o acesso à região. As causas da explosão ainda estão sob investigação.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DH7J2EZN-oD/?igsh=OWJpZG04MTBscnEy