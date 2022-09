Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu durante o fim de semana, ao ser atingido por um poste de energia elétrica na cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Ele estava tentando dar partida em um veículo.

As informações são que o homem estava em frente a casa onde mora no Jardim Jupira, e tentava ligar o automóvel. Na tentativa de “ dar tranco” no veículo, o carro desceu a via e bateu contra o poste de energia elétrica.

Com o impacto, a estrutura quebrou e atingiu em cheio a vítima, que foi esmagada. Socorristas do Siate foram acionados para atender o homem, mas ele morreu antes da chegada dos militares. Foi necessário o acionamento de equipes da companhia de energia responsável para auxiliar nos trabalhos.

O corpo da vítima identificado como Juvenilto Nonato de Souza, de 55 anos, foi levado para o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu.