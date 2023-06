Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso de 65 anos morreu e outras quatro ficaram feridas em uma batida envolvendo dois carros na PR-490, em Iporã, no noroeste do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A batida ocorreu em um trecho de pista simples na quarta feira (14).

Segundo os militares, os veículos seguiam em sentido oposto, quando um dos automóveis saiu da pista e bateu na lateral do outro.

Com o impacto, a porta do passageiro e do condutor do Gol foram arrancadas. No veículo estavam uma criança de 3 anos, que teve ferimentos leves e outros dois passageiros de 79 e 53 anos com ferimentos graves.

O condutor do outro carro foi socorrido com feriemos leves. Todos foram encaminhados para o hospital da cidade.

A pista ficou temporariamente interditada em uma das faixas para remoção dos veículos