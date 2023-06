Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Ribeirão do Pinhal será sede a partir desta quinta-feira, 15, da fase regional da 65ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (Jap’s). A competição que tem como principal característica reunir diferentes gerações, de jovens de 17 anos a atletas de 70 ou mais. Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, eles contam com o apoio das prefeituras.

Em conversa com o Secretário Municipal de Esportes, Deivid Mello, ele ressaltou que o município era aproximadamente 900 atletas nas modalidades coletivas de voleibol, basquete e futsal. “A organização municipal conta com uma equipe de aproximadamente 40 pessoas entre motoristas, professores, técnicos de enfermagens, socorristas e apoio”, comenta.

A segunda fase da regional será entre os dias 30 de junho e 2 de julho nestas mesmas cidades. A etapa regional define os classificados para a fase macrorregional, que acontece do dia 31 de agosto ao dia 3 de setembro em Irati, Ivaiporã, Terra Rica e Dois Vizinhos.