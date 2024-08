A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed) prorrogou as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de professores na rede estadual. O prazo final agora é 16h da próxima segunda-feira (26). Da mesma forma, a data-limite para pagamento da taxa também foi estendida em uma semana, até às 20h do dia 26. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Consulplan

O Edital nº 73/2024 valerá para 2025 e poderá ser prorrogado para 2026. Do último PSS de professores, de 2023, cerca de 39 mil profissionais foram contratados para trabalhar na rede estadual de ensino até o momento. As inscrições podem ser feitas para vagas na Educação Básica e/ou Educação Profissional, de acordo com as normas estabelecidas no edital. A taxa da inscrição é de R$ 62 para o candidato que efetuar apenas uma inscrição, e o valor será de R$ 82 para realizar duas inscrições.

O processo seletivo terá uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, além de provas de títulos e prática, que envolve um plano de aula, ambas classificatórias. As vagas para os professores são de até 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 6.158,04 (incluindo gratificação e vale-transporte). Também serão ofertadas vagas para Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) e Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE).

“Essa é mais uma oportunidade que o Estado promove para a inserção de profissionais da educação interessados em atuar na rede estadual”, afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de setembro nos municípios de Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz. A classificação final deverá ser divulgada a partir do dia 09 de dezembro.

A convocação será realizada em duas fases, que podem ocorrer de forma separada ou simultaneamente. Elas estão relacionadas à comprovação de documentos informados na inscrição e a contratação estará condicionada à existência de vaga.

PROVA – Com a prorrogação das inscrições, a divulgação da relação provisória de inscrições será no dia 4 de setembro e a consulta dos locais de prova, no dia 23. Já as provas objetivas, para a(s) disciplina(s)/área(s) escolhida(s), serão aplicadas simultaneamente nos municípios-sede dos NREs no dia 29 de setembro, com a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares no dia seguinte.

Os requisitos mínimos para cada função, todas as opções de disciplinas/áreas e mais detalhes deste PSS estão disponíveis no edital no site da SEED.