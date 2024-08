Um atropelamento registrado na quarta-feira (21) deixou um trabalhador gravemente ferido na PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha junto a uma testemunha, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Arapoti. Conforme os relatos, dois homens que trabalhavam em uma obra próximo a Ponte de Calógeras foram atingidos por um automóvel que seguia no sentido Wenceslau Braz a Arapoti.

Ainda conforme as informações, o veículo seguia pela rodovia e estaria realizando uma ultrapassagem quando atingiu os trabalhadores que atravessavam a pista. Com a violência do impacto, uma das vítimas chegou a ser arremessada para fora da pista e ficou as margens da rodovia. O homem foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz sendo transferido de helicóptero na sequência para uma unidade avançada devido à gravidade do seu quadro clinico. Já o outro teria sofrido uma fratura no pé.

Equipes de socorro da Secretaria Municipal de Saúde de Wenceslau Braz estiveram no local prestando atendimento as vítimas. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada para atender a situação. Não foram divulgadas maiores informações sobre o veículo envolvido no atropelamento. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.