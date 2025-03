A guarnição do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, recebeu uma visita inusitada na último sábado (22). Acontece que os militares precisaram ajudar um menino de 2 anos que prendeu uma panela de pressão na cabeça. Vestido com uma camiseta amarela, o pequeno ficou extremamente parecido com o icônico personagem “Menino Maluquinho”, criado pelo cartunista Ziraldo.

A família buscou ajuda na sede do Corpo de Bombeiros depois que o menino colocou a panela na cabeça. Em um vídeo publicado no Instagram (assista abaixo), é possível ver que vários socorristas se mobilizaram para ajudar a criança. Após alguns minutos e com muito cuidado, o utensílio de cozinha foi retirado. O menino não ficou ferido.

Na publicação, os internautas não perderam a oportunidade de deixar diversos comentários sobre a situação inusitada. “Ziraldo, lá do céu, sorri”, escreveu um. “Até a camiseta amarela combinando com o personagem”, reparou outro. “É só tirar o celular das crianças, que elas vão ter história”, brincou um terceiro. Até o momento desta publicação, o vídeo já somava 150 mil visualizações.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DHl9D_uy_J0/?igsh=MnZmbGwwaDJzbmR0