Um motorista de 62 anos morreu após tombar a carreta que dirigia, na BR-163, entre Marechal Cândido Rondon e Toledo, no oeste do Paraná, no final da madrugada desta segunda-feira (24). Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi ejetado da cabine no momento do acidente e foi esmagado pelo peso do veículo, carregado com areia.

Ainda de acordo com a PRF, o idoso residia em Marechal Cândido Rondon. Ele vinha da sua cidade em direção à Toledo no momento do acidente, em um trecho de reta. Então, ele perdeu o controle do veículo, que tombou no canteiro central da rodovia. O caminhoneiro morreu na hora, antes da chegada do socorro médico.

Conforme a polícia, a carga de areia caiu sobre a pista no sentido contrário. Por isso, uma das faixas da rodovia teve que ser interditada. Assim, a rodovia seguirá em meia-pista até a retirada do veículo e a limpeza da faixa interditada.