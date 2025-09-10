A construção da nova Ponte de Guaratuba, no Litoral, alcançou 73% de execução, conforme boletim de obras de agosto de 2025. O empreendimento, orçado em quase R$ 400 milhões e executado pelo Consórcio Nova Ponte, segue com frentes de trabalho intensas tanto nos acessos quanto na estrutura principal.

“Permanecemos superando todos os desafios rumo à conclusão da obra, sendo executada com total qualidade e atendendo todas as normativas para uma obra de arte especial e para os seus acessos, como também os aspectos ambientais e demais critérios”, afirma o diretor-presidente do DER-PR, Fernando Furiatti. “Os paranaenses podem marcar no calendário do ano que vem, a inauguração da Ponte de Guaratuba será realizada no mês de abril, conforme previsto”.

No trecho pré-moldado, foram concluídas 62 estacas (24 no estaiado e 38 no pré-moldado), além de 16 vigas travessas. Já foram fabricadas 126 vigas longarinas e lançadas 110, permitindo a execução de 11 lajes do tabuleiro em um total de 23 vãos previstos ao longo de toda a ponte.

No trecho estaiado, parte de maior complexidade técnica, as fundações, pilares das torres e aduelas de partida já estão finalizados. Em agosto, os trabalhos avançaram com importantes etapas de concretagem no trecho estaiado. Utilizando a técnica de balanços sucessivos, foram executados três pares de aduelas no apoio 04 e dois pares no apoio 05, totalizando 85 metros concluídos de um total de 320 metros previstos para esse trecho da ponte. Também foram instalados os primeiros estais, cabos de aço que darão sustentação para a parte central da estrutura.

Os estais são cabos de aço tensionados que se ligam diretamente ao tabuleiro e às torres (mastros) da ponte. Eles sustentam o peso do tabuleiro, transportando as cargas verticais e horizontais para as torres, que por sua vez recebem essas forças e as transferem para as fundações por meio de compressão vertical. Já a fundação absorve e distribui as forças vindas dos mastros e estais para o solo e a rocha, por meio das estacas marítimas.

AVANÇOS NOS ACESSOS – Os acessos também seguem em ritmo acelerado. No lado de Matinhos, com cerca de 880 metros de extensão, seguem obras de drenagem, terraplenagem e pavimentação. Além disso, já estão sendo fabricadas no local as vigas longarinas que serão utilizadas na estrutura da ponte desse lado.

No acesso do lado de Guaratuba, com aproximadamente 940 metros de extensão, o maior desafio é o rebaixamento do morro para melhorar a rampa existente, onde são executadas as contenções. Elas são compostas pela solução técnica de solo grampeado somada à cortina atirantada estaqueada, alcançando 10 mil metros quadrados de área contida A previsão é movimentar 200 mil m³ de solo e aplicar 50 mil m² de pavimentação.

IMPACTOS AMBIENTAIS POSITIVOS – Além de melhorar a mobilidade no Litoral, a ponte deve trazer benefícios ambientais relevantes. Estudos indicam que a substituição do ferry-boat reduzirá o ruído subaquático e poderá favorecer o retorno de espécies marinhas, como o boto-cinza e as tartarugas marinhas, à Baía de Guaratuba.

ACOMPANHE A OBRA – A obra da Ponte de Guaratuba é uma iniciativa do Governo do Paraná, sob a coordenação do DER-PR, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). A construção pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento. Basta acessar a página AQUI.

Confira o vídeo do andamento da obra: