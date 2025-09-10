Na tarde desta terça-feira (9), a Polícia Civil do Paraná, por meio da equipe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 29 anos, morador da Vila São Pedro.

O indivíduo foi condenado pelo crime de lesão corporal gravíssima e teve o regime de cumprimento de pena regredido do semiaberto para o fechado após descumprir reiteradamente as regras do monitoramento eletrônico.

Como ocorreu a prisão

De acordo com a corporação, os policiais foram até o endereço do investigado e deram ciência do teor da ordem judicial. Após a detenção, o homem foi levado ao hospital da cidade para realização do exame de integridade física e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.

Compromisso da Polícia Civil

A Polícia Civil destacou que a ação reforça o compromisso da instituição com o cumprimento das determinações judiciais e com a preservação da ordem pública. A rápida atuação e o rigor nos procedimentos, segundo a corporação, demonstram a eficiência do trabalho policial no enfrentamento à criminalidade.