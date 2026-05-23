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Na manhã deste sábado (23), por volta das 6 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma grande apreensão de drogas no posto da corporação em Cascavel, no oeste do Paraná.

Durante uma abordagem de fiscalização, os policiais interceptaram uma caminhonete Fiat Toro ocupada por um casal, sendo um homem de 22 anos e uma mulher de 23 anos. Durante a vistoria no veículo, os agentes localizaram aproximadamente 411 quilos de maconha escondidos tanto no interior da caminhonete quanto na caçamba.

Questionados pela equipe policial, os ocupantes informaram que saíram de Curitiba e carregaram a droga em Foz do Iguaçu. No entanto, eles não revelaram qual seria o destino final do entorpecente.

Diante da situação, o casal recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência, juntamente com o veículo e a carga apreendida, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel para os procedimentos cabíveis.