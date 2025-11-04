Uma tentativa de abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou em uma perseguição e na apreensão de mais de uma tonelada de maconha na manhã desta segunda-feira (3), na rodovia PR-239, em Toledo, no oeste do Paraná.

Segundo informações da PRF, o motorista de uma caminhonete ignorou a ordem de parada e empreendeu fuga. Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo nas proximidades do trevo de Tupãssi, capotou e acabou invadindo a pista contrária, colidindo com um automóvel que trafegava no sentido oposto.

O veículo utilizado pelos suspeitos estava disfarçado com adesivos e uniformes falsos da Usina de Itaipu, numa tentativa de mascarar a atividade criminosa. No entanto, ao inspecionar a caminhonete, os agentes encontraram 1.026 quilos de maconha distribuídos em diversos fardos.

Os dois ocupantes do veículo foram detidos no local e encaminhados para atendimento médico devido aos ferimentos causados pelo acidente. Após avaliação hospitalar, ambos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Toledo, onde permanecem à disposição da Justiça. Toda a carga ilícita foi apreendida.

Ação rápida e eficaz da PRF reforça combate ao tráfico de drogas nas rodovias paranaenses.

