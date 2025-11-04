Uma ação rápida e integrada da Polícia Militar do Paraná resultou na prisão de um homem suspeito de furto qualificado e receptação, além da recuperação de uma motocicleta furtada. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (03), no município de Cambará, após diligências que se estenderam até a cidade de Santo Antônio da Platina.

O caso teve início após um furto ocorrido durante a madrugada, por volta das 23h30 do dia 2 de novembro, em uma máquina de ursinhos de pelúcia instalada em um posto de combustíveis da cidade. A equipe policial iniciou diligências e, por meio das imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar o autor do crime.

Durante as buscas, os policiais se deslocaram até a residência da companheira do suspeito, onde foram localizados nove ursinhos de pelúcia furtados e uma motocicleta Honda/CG de cor verde, que constava com registro de furto/roubo. Questionada, a mulher informou que o veículo pertencia ao autor do furto e indicou que ele estaria trabalhando em uma empresa na cidade de Santo Antônio da Platina.

De posse das informações, a equipe entrou em contato com a referida empresa e obteve a localização exata do suspeito. Com apoio da equipe policial de Santo Antônio da Platina, foi realizada a abordagem e a prisão em flagrante do indivíduo.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com os objetos recuperados e a motocicleta, até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de furto qualificado e receptação.

A ação conjunta entre os destacamentos policiais demonstra a eficiência do trabalho integrado da Polícia Militar, que segue atuando de forma proativa no combate à criminalidade e na recuperação de bens furtados.

“O trabalho de inteligência e o apoio entre as equipes de diferentes municípios foram fundamentais para o rápido desfecho dessa ocorrência”, destacou um dos policiais que participaram da ação.