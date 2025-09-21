Em uma operação de rotina com desfecho surpreendente, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam cerca de 50 quilos de cabelos humanos na noite de sábado (20), por volta das 22h, na BR-277, em Cascavel, região oeste do Paraná. A carga estava cuidadosamente escondida em um compartimento oculto no para-choque traseiro de um veículo Renault Duster.

Transporte clandestino e destino final

O automóvel era ocupado por dois homens, de 35 e 42 anos, que declararam estar transportando os cabelos de Foz do Iguaçu para Cascavel. A origem da mercadoria e a ausência de documentação fiscal levantaram suspeitas durante a fiscalização, levando os agentes a uma inspeção minuciosa que revelou o esconderijo sofisticado.

Mercadoria de alto valor

Segundo estimativas da PRF, o valor total da carga apreendida gira em torno de R$ 250 mil. Cabelos humanos são altamente valorizados no mercado da beleza, especialmente para confecção de perucas, alongamentos e apliques. A demanda crescente por produtos capilares naturais tem impulsionado o comércio, inclusive de forma irregular.

Encaminhamento à Receita Federal

Após a apreensão, tanto o veículo quanto os cabelos foram encaminhados à unidade da Receita Federal em Cascavel. O órgão será responsável pela conferência da carga e pela condução dos procedimentos legais cabíveis, que podem incluir investigação sobre contrabando ou descaminho.

Repercussão e alerta

O caso chama atenção não apenas pelo valor expressivo da mercadoria, mas também pela engenhosidade do compartimento utilizado para ocultá-la. A PRF reforça que ações como essa visam coibir práticas ilegais e proteger o comércio regular, além de garantir segurança nas rodovias federais.

https://www.instagram.com/reel/DO3iXqfDSNI/?igsh=MW9iY2UwbzljcG54Ng==