Na manhã deste domingo (21), por volta das 9h50, um acidente grave foi registrado no quilômetro 99 da BR-376, em Paranavaí, no noroeste do Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Mitsubishi Pajero que seguia no sentido Nova Londrina saiu da pista, invadiu a faixa contrária e capotou.

Cinco pessoas estavam no automóvel: três mulheres adultas e duas crianças. Uma menina de dois anos morreu no local após ser ejetada do veículo junto com a cadeirinha de segurança durante o impacto. Os demais ocupantes a condutora, de 30 anos, duas passageiras, de 33 e 50 anos, e uma criança de cinco anos sofreram ferimentos graves.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Paranavaí. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.