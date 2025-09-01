Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha na manhã desta segunda-feira (1º), em Porto Amazonas, nos Campos Gerais do Paraná. A droga estava sendo transportada em uma caminhonete com placas paraguaias, que tentou escapar da fiscalização.

A ação teve início por volta das 8h30, quando agentes da PRF realizavam inspeção de rotina em uma praça de pedágio na BR-277. Ao avistar a barreira policial, o motorista da caminhonete realizou uma manobra brusca de ré, entrando na contramão da rodovia. A tentativa de fuga desencadeou uma perseguição que terminou em uma área de pasto às margens da estrada, onde o condutor perdeu o controle do veículo.

O suspeito, um homem de 26 anos, abandonou o automóvel e tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos policiais. No interior da caminhonete, os agentes encontraram diversos fardos de maconha, totalizando 1.001,3 quilos. Também foram recolhidos um celular e uma quantia em dinheiro.

Durante o interrogatório, o detido afirmou que havia partido de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba, onde entregaria o entorpecente. Ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense, junto com a droga e os materiais apreendidos.

A BR-277, que liga o interior ao litoral do estado, segue sendo uma das principais rotas utilizadas por traficantes para o transporte de drogas. A PRF reforça que ações de fiscalização intensiva continuarão sendo realizadas para combater o crime organizado nas rodovias federais.

