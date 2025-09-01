Na manhã desta segunda-feira (01), a Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria de Administração e do Departamento de Licitação, realizou junto à ACIJA a 2ª audiência com mercadistas para debater o credenciamento da nova empresa que será responsável pelo Vale-Alimentação dos funcionários do Município.

Durante o encontro, ficou definido a realização de um workshop de licitações, que será promovido na próxima semana.

Os mercadistas apresentaram uma série de sugestões que seguirão para análise jurídica, garantindo que a nova empresa atue sem prejuízos aos comerciantes e aos servidores públicos.

A Prefeitura segue avançando no diálogo constante, buscando soluções que fortaleçam o comércio local e tragam mais segurança para os servidores beneficiários do Vale-Alimentação.