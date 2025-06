Uma queda de barreira interditou parcialmente a BR-277 na altura do km 43, em Morretes, no litoral do Paraná, na madrugada desta terça-feira (10). O bloqueio afeta o sentido litoral da rodovia.

Por volta das 7h40, a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra a rodovia, informou que desviou o fluxo de veículos pela pista no sentido Curitiba, que opera em mão dupla.

A concessionária informou também que, às 7h40, havia lentidão de 8 quilômetros no sentido Paranaguá. Não há fila no sentido Curitiba.

Ainda de acordo com a EPR, a praça de pedágio de São José dos Pinhais está liberada.

Equipes da concessionária realizam a limpeza na rodovia.

