A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Paraná, apreendeu 1.163 quilos de maconha na tarde de segunda-feira (9), durante fiscalização na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu (PR).

A abordagem ocorreu por volta das 17h35, no km 714 da rodovia, em frente à Unidade Operacional da PRF. Um caminhão Scania com placas paraguaias foi vistoriado pelas equipes. O veículo estava carregado com fios elétricos para veículos, conhecidos como chicotes, e tinha como destino a cidade de São José dos Pinhais (PR).

Durante a fiscalização, os agentes encontraram grande quantidade de droga oculta no compartimento de carga. A pesagem oficial totalizou 1.163 quilos de maconha.

O condutor, de 40 anos, e o passageiro, de 48 anos, ambos de nacionalidade paraguaia, informaram que o carregamento foi iniciado em um posto nas proximidades da fronteira.

Os presos, junto com a droga, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Foz do Iguaçu.