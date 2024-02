Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o projeto Escola Estúdio, iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) que visa ampliar o acesso à Educação Profissional. As inscrições do edital vão desta terça-feira (20) até o dia 29 de fevereiro. A habilitação exigida para o professor mediador é Pedagogia ou Licenciatura das disciplinas da formação geral básica. O processo é constituído de prova de títulos referente à escolaridade, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço. Não há taxa de inscrição.

A contratação abrange um mínimo de seis vagas, com possibilidade de ampliação para atender os 32 Núcleos Regionais de Educação. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras.

São duas categorias: Professores Escola Estúdio, que atuarão no estúdio da Seed-PR, em Curitiba, ministrando aulas síncronas respectivas aos componentes curriculares da Educação Profissional, que serão transmitidas para todo o Estado; e Professores Mediadores, que atuarão presencialmente, nas escolas, acompanhando as aulas síncronas junto aos alunos e dando suporte às demais atividades pedagógicas.

O salário será equivalente ao valor inicial da tabela de vencimentos e remuneração da carreira do Quadro Próprio do Magistério – QPM, de R$ 2.210,27, com gratificação e auxílio-transporte. O contrato inicial terá prazo máximo de um ano, podendo ser prorrogado, desde que não exceda o período de dois anos.

As disciplinas envolvem diversas áreas e temas como: Introdução à Economia, Logística, Bioquímica, Botânica, Indústria 4.0, Processos Agroindustriais, Gestão em Agroecologia, Turismo Rural, Contabilidade, Programação, Ciência de Dados, Jogos Digitais, Marketing e Noções de Direito.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – A Secretaria de Estado da Educação vai ampliar a oferta de Educação Profissional em 2024. Foram disponibilizadas 50 mil novas vagas em cursos técnicos. A expansão visa atender a crescente demanda do mercado por habilidades específicas. São mais de 30 cursos disponíveis, equipados com laboratórios e materiais de última geração.

Mais informações sobre o procedimento para realizar as inscrições podem ser acessadas neste link. Confira aqui o edital do Processo Seletivo Simplificado