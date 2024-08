Com a chegada da frente fria neste sábado (24) e domingo (25) no Paraná, as temperaturas tiveram uma mudança brusca. A segunda-feira (26) deve ser de tempo firme e frio em parte do estado. Em Curitiba, conforme o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a mínima será de 0°C com previsão de geada.

Ainda segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), toda a metade da região Sul do estado tem previsão de geada de forte intensidade. Já no Noroeste e Norte, a geada deve ser fraca.

Além disso, o Sudoeste, Centro-Sul e a região dos Campos Gerais do Paraná devem registrar temperaturas negativas.

Na terça-feira (27) o cenário será parecido. A massa de ar estável predomina sobre todo o dia e ainda terá frio no amanhecer com risco de geada, segundo o Simepar.