Um jovem que brigava com a mulher foi morto após tentar esfaquear um policial que interviu na discussão, no bairro Boa Vista. De acordo com as informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), um sargento da corporação que estava de folga ouviu os gritos do casal e percebeu que o homem agredia a esposa, em um apartamento no mesmo condomínio em que ele estava.

Em seguida, quando tentou separar o casal, o sargento foi atacado pelo jovem, armado com uma faca. Então, após ser ferido de raspão no pescoço e em uma perna, o policial atirou três vezes contra esse jovem, que morreu ainda no local. Ainda conforme as informações da polícia, o jovem, de 25 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.

“O policial militar verificou que um casal estaria se agredindo e foi intervir na situação e durante a abordagem o masculino sacou uma arma branca, uma faca e veio para cima do policial militar. Diante da injusta agressão o policial militar efetuou disparos de arma de fogo. Mas mesmo assim ele sofreu lesão corporal, uma facada na altura do pescoço e uma facada na altura da perna. Após o fato ele foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador e o indivíduo veio a óbito”, explica o tenente Azeredo, da PMPR.

De acordo com outros moradores do condomínio, o casal estaria sob o efeito de drogas no momento em que a discussão começou. Além dos dois, uma criança de 5 anos estaria no apartamento na hora da confusão.