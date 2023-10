De acordo com o edital, o Paraná irá receber quatro novos cursos de medicina. Zeca Dirceu ainda explicou que os cursos de medicina, além de atender o interior do Paraná, vai ampliar e qualificar o atendimento do SUS nos nossos municípios. “É uma demanda importante e justa, terá meu empenho e da minha equipe para orientar as universidades e os municípios”, disse.

As regionais de saúde do Paraná que são consideradas aptas para receber curso de medicina são: Francisco Beltrão, Paranavaí, Cornélio Procópio, Ponta Grossa, Jacarezinho, Ivaiporã e Apucarana, que deverão concorrer conforme as normas do edital.

Ao todo, serão 5.700 vagas para o edital, cerca de 2 mil vagas para a expansão dos cursos de medicina privados já existentes, e cerca de 2 mil vagas para futuras iniciativas de expansão das universidades federais.

A região a ser contemplada, deverá apresentar média inferior a 2,5 médicos/1.000 habitantes, possuir hospital com pelo menos 80 leitos, demonstrar capacidade para abrigar curso de medicina, em termos de disponibilidade de leitos, com pelo menos 60 vagas; Não ser impactado pelo plano de expansão de cursos de medicina (aumento de vagas e abertura de novos cursos) nas universidades federais.

De acordo com o governo do presidente Lula, o Mais Médicos foi retomado para garantir o acesso à saúde para mais de 96 milhões de brasileiros em 2023 e para fixar profissionais em áreas de maior vulnerabilidade, especialmente nos interiores.

Zeca Dirceu já garantiu ao Paraná a implementação de cursos de Medicina em Umuarama, Campo Mourão, Guarapuava e Pato Branco, Toledo e Foz do Iguaçu, e continua trabalhando e defendendo a implementação em outros municípios do estado.