Um homem de 61 anos morreu na manhã desta sexta-feira (6) após perder o controle do carro que dirigia na PR-092, entre Siqueira Campos/PR e Wenceslau Braz/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo envolvido no acidente fatal é um GM/Ônix, com placas de Wenceslau Braz-PR. Por volta das 6h50, por razões ainda desconhecidas pelas autoridades, o carro saiu da pista no km 263+300 metros.

O motorista morreu no local do acidente. A passageira do veículo, de 87 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital de Wenceslau Braz.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente