Uma colisão frontal entre um caminhão e um ônibus causou a morte de três pessoas, nesta sexta-feira (25), na BR-272, entre Campo Mourão e Goioerê, no centro-oeste do Paraná. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão que transportava ração invadiu a pista contrária e atingiu o ônibus, por volta das 5h da madrugada de hoje.

Ainda conforme a PRF, as vítimas fatais, que não tiveram suas identidades reveladas, são os motoristas dos dois veículos e um passageiro do ônibus. Outras duas pessoas que estavam no coletivo se feriram no acidente e foram encaminhadas para um hospital em Campo Mourão.

Também de acordo com a PRF, uma tragédia maior poderia ter ocorrido. Isso porque cerca de 40 passageiros desembarcaram do ônibus em Campo Mourão, minutos antes do acidente, que ocorreu no último trecho da viagem.