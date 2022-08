Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Paula Fernandes contou neste domingo (28/8) que sofreu um grave acidente de carro na noite de sábado (27/8) em São Paulo. A famosa fez um grande desabafo em sua conta oficial no Instagram ao expor que estava dirigindo e seu namorado Rony Cecconello, estava no banco do passageiro, quando outro veículo a acertou pela traseira fazendo com que eles capotassem na estrada.

Foto: Reprodução

“Eu ainda não sei bem como eu tô… Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci… Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim. Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar. Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem”, iniciou a cantora.

