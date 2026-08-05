A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu em flagrante duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Estado. A ação contou com o apoio das equipes ROTAM do 2º BPM

O mandado judicial foi cumprido em uma residência localizada no bairro Asa Branca. Durante a chegada das equipes, uma mulher foi abordada na área externa do imóvel. Na sequência, um homem saiu da residência e resistiu à abordagem, sendo necessário o emprego de técnicas de contenção e o uso moderado da força para garantir a segurança dos policiais e o fiel cumprimento da ordem judicial.

No decorrer das buscas, os policiais civis localizaram uma pedra de grande porte de crack e diversas porções da mesma substância já fracionadas para comercialização, totalizando aproximadamente 23,6 gramas. Também foi apreendida uma porção de maconha pesando cerca de 6,6 gramas.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 351,50 em dinheiro trocado, uma faca e uma lâmina com resquícios de drogas, embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de crack e dois aparelhos celulares, que serão submetidos à análise no curso das investigações