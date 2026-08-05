A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu, nesta terça-feira (05), um mandado de prisão civil em desfavor de um homem de 31 anos, no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

A ordem judicial foi expedida pela Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial da Comarca de Pato Branco, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. Conforme o mandado, o débito atualizado ultrapassa R$ 4,4 mil.

Após diligências, os policiais civis localizaram o procurado e deram cumprimento ao mandado de prisão, sem intercorrências.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário pelo prazo fixado na decisão judicial.