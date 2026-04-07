Um pedreiro de 46 anos foi resgatado no domingo (5) depois de permanecer cerca de 24 horas ferido em uma área de mata de Itapejara d’Oeste, no sudoeste do Paraná. O homem sofreu uma fratura na coluna cervical ao cair de uma árvore de aproximadamente três metros de altura, onde havia montado uma estrutura para observar aves.
De acordo com familiares, o acidente ocorreu na tarde de sábado (4). Sem sinal de celular na região, ele não conseguiu pedir ajuda e passou a noite consciente, mas debilitado, enfrentando sede, fome e cansaço extremo.
As buscas começaram ainda no sábado, quando parentes perceberam a demora no retorno para casa. Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de moradores, utilizaram drones para tentar localizar o pedreiro. O carro dele foi encontrado próximo a uma lavoura de milho, o que direcionou os trabalhos para a área.
O homem foi localizado por moradores em uma mata fechada, a cerca de 200 metros do veículo. O resgate foi considerado difícil devido ao terreno e à suspeita de lesão grave na coluna, exigindo cuidados especiais na retirada.
Após ser socorrido, o pedreiro foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Pato Branco, onde permanece internado em estado estável.