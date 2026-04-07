Na manhã desta segunda-feira (06), teve início em Jacarezinho a edição 2026 dos Jogos Escolares Municipais, evento que reúne centenas de estudantes em competições esportivas de diversas modalidades. A abertura oficial contou com a presença de autoridades locais, professores, técnicos e familiares, marcando o começo de uma semana dedicada ao esporte e à integração entre escolas da rede municipal.

Durante os próximos dias, os alunos-atletas irão disputar provas em modalidades coletivas e individuais, promovendo não apenas o espírito competitivo, mas também valores como disciplina, respeito e cooperação. Além das competições, o evento busca incentivar hábitos saudáveis e fortalecer o vínculo da comunidade com o esporte escolar.

A Prefeitura de Jacarezinho destacou o empenho das equipes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da Secretaria Municipal de Educação, responsáveis pela organização. O objetivo é proporcionar aos jovens uma experiência enriquecedora, que ultrapasse os limites da quadra e contribua para sua formação cidadã.

A população está convidada a prestigiar os jogos e apoiar os atletas locais, reforçando o papel do esporte como ferramenta de união e desenvolvimento social.