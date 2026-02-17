A Polícia Militar prendeu neste domingo (15) um homem acusado de colocar em risco uma operação de resgate aeromédico do Corpo de Bombeiros em Guaratuba, litoral do Paraná. O episódio ocorreu no balneário de Coroados, durante atendimento a uma adolescente de 13 anos que havia se afogado em uma piscina.

O helicóptero Arcanjo 01 foi acionado para o transporte da vítima e pousou na faixa de areia, em área isolada pelas equipes de solo. Durante o procedimento, um drone passou a sobrevoar em proximidade considerada perigosa à aeronave, dificultando tanto o pouso quanto a decolagem. De acordo com a Polícia Militar, mesmo após sinais de advertência, o equipamento continuou em operação.

O piloto do drone foi localizado e abordado. Ele não possuía autorização para o voo nem registro junto aos órgãos competentes, exigências previstas pela legislação. O homem foi detido pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo, e o equipamento apreendido.