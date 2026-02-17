O Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR) está liderando uma expansão na capacidade de diagnóstico de tuberculose na rede estadual de saúde. Com um investimento estratégico de R$ 1,8 milhão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a unidade adquiriu cinco novos equipamentos GeneXpert de alta performance.

Essa tecnologia garante que o Paraná mantenha uma das redes de monitoramento mais rápidas e precisas do país. O diferencial desse investimento está na eficiência do GeneXpert, um teste rápido molecular que detecta a presença da bactéria da tuberculose de forma muito mais ágil que os métodos tradicionais. Além de identificar o bacilo, o sistema aponta simultaneamente a existência de resistência antimicrobiana.

Na prática, essa precisão auxilia o médico a definir, já no início do atendimento, o antibiótico adequado e mais eficaz para o enfrentamento da doença, aumentando consideravelmente as chances de cura.

“Ao investir R$ 1,8 milhão na ampliação da rede GeneXpert do Lacen-PR, o Governo do Estado assegura uma resposta rápida e qualificada contra uma doença que ainda desafia a saúde pública”, destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

INFORMAÇÃO IMEDIATA – A modernização permite que a equipe médica receba informações detalhadas sobre o perfil da bactéria de forma quase imediata. Essa agilidade é o que garante o início do tratamento otimizado, bloqueando a transmissão de cepas resistentes na comunidade.

Para a diretora do Lacen-PR, Célia Fagundes da Cruz, a unidade reafirma sua liderança nacional. “O laboratório hoje é o coração de uma rede que garante dados precisos e alta tecnologia para a saúde pública. Nossa experiência com o GeneXpert servirá como modelo para a expansão dessa tecnologia em toda a rede laboratorial nacional”, ressaltou.

REDE – Com os novos equipamentos, o Lacen-PR coordena a validação técnica em 14 pontos estratégicos do Paraná. A estrutura está alinhada às metas da Organização Mundial da Saúde (OMS), que prevê a redução de 90% das mortes pela doença até 2030.

Atualmente, a Rede Rápida está presente em Foz do Iguaçu, Pinhais, Curitiba, Paranaguá, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Guarapuava, Campo Mourão, Araucária e no Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, além da recente inclusão de Toledo (via Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná- Ciscopar), Cascavel e Cornélio Procópio (através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – Cisnop).

AVANÇOS E INOVAÇÕES – Este fortalecimento integra um cronograma constante de modernização do Lacen-PR. Além da rede de testes rápidos, o laboratório incorporou recentemente o sistema Deeplex para sequenciamento genômico de nova geração e novas metodologias para identificação de surtos diarreicos em apenas uma hora, consolidando a vanguarda tecnológica da vigilância epidemiológica no Estado.