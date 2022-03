Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar realizou uma nova apreensão de de drogas em Jacarezinho, durante buscas realizadas em uma residência onde recaíam denúncias sobre o comércio de entorpecentes, na tarde desta terça-feira (29).

À imprensa, a PM informou que há tempos recebia denúncias de tráfico em uma casa localizada no Jardim Boa Vista e que nesta semana o responsável, já conhecido no meio policial, teria recebido grande quantidade de entorpecentes.

Desta forma os policiais fizeram buscas na casa, com autorização da mãe do denunciado, e encontraram 560 gramas de crack, que fracionado renderia mais de mil porções da droga, um aparelho celular e dinheiro trocado, além de uma balança de precisão.

O acusado do crime não estava no local e já foi identificado, mas até o momento não foi localizado. As drogas e demais objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.