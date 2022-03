Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O jornalista Jocelito Paganelli, apresentador e chefe de redação da TV TEM, afiliada da Globo em São José do Rio Preto (SP), morreu nessa terça-feira (29/3), aos 42 anos, após sofrer um mal súbito, seguido de um infarto fulminante. De acordo com o G1, ele chegou a receber os primeiros atendimentos realizados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Ele deixa o marido, Junior Caires.

Formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Fafica) de Catanduva, Jocelito tinha pós-graduação em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela Universidade de São Paulo (USP). Antes de fazer parte da equipe da TV TEM, passou pelo jornal Diário da Região.

Em nota, a emissora lamentou a morte de Paganelli. “Descanse em paz! Você será eterno em nossos corações”, diz um trecho do texto.

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), afirmou estar consternado com a partida “precoce do jovem e competente jornalista”.

