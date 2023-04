Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente resultou na morte de uma adolescente, de 17 anos, na BR-376, em Maringá, no noroeste do Paraná. Isabelly Vitória Santos estava na garupa de uma motocicleta na noite deste sábado (1º) e caiu na rodovia após o pneu do veículo estourar. Após a queda, uma carreta atropelou a jovem.

A moto era conduzida pelo namorado de Isabelly, que teve ferimentos, mas sobreviveu. O rapaz, de 25 anos, perdeu o controle da motocicleta após passar em um buraco da BR-376, na região do bairro Jardim de Monet Residence.

O rapaz foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados. O motorista da carreta que atropelou Isabelly fugiu do local do acidente. A jovem era moradora de Sarandi e será sepultada nesta segunda-feira (3).