Na tarde desta quinta-feira (28), por volta das 13h20, a equipe ROCAM da Polícia Militar realizou a apreensão de três adolescentes em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, no cruzamento da Rua Mandaguari com a Rua Daniel Bastistel, em Jacarezinho (PR).

Ao avistar a viatura, o grupo tentou se dispersar, mas foi abordado em seguida. Durante a revista, os policiais localizaram uma pochete contendo cerca de 53 gramas de maconha, dinheiro em espécie, saquinhos plásticos, uma lâmina de corte e um celular. Com outro adolescente, foram encontrados mais 14 gramas de maconha, escondidos na roupa íntima. O terceiro portava apenas um telefone celular.

Durante buscas no local, a equipe encontrou ainda 11 pedras de crack, embaladas em plástico.

Os três adolescentes foram levados ao pronto-socorro municipal para avaliação médica e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e as medidas legais cabíveis serão adotadas.