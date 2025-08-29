Durante o mês de agosto, as equipes da Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão da Polícia Militar estiveram participando de diversas atividades referente a campanha Agosto Lilás, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante os encontros, as equipes realizaram palestras informativas, abordando temas como a missão da Patrulha Maria da Penha, o ciclo da violência, os diferentes tipos de agressões, os canais de denúncia disponíveis e as medidas protetivas garantidas por lei. Após as falas, os policiais permaneceram à disposição para esclarecer dúvidas da comunidade de forma individualizada, reforçando o apoio às vítimas e orientando sobre outros assuntos conforme a necessidade de cada pessoa.

Alguns eventos contaram com a presença do Ônibus Lilás, projeto itinerante que leva atendimento e informação às mulheres em situação de violência. Houve também a Blitz Lilás, onde foram entregues panfletos e materiais educativos à população, ampliando o alcance da campanha.

A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar e dos órgãos parceiros em combater a violência doméstica, incentivar a denúncia e oferecer suporte às vítimas.