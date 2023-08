Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil de Jacarezinho, na manhã desta sexta-feira (04), recuperou um veículo GM/CELTA, furtado na cidade de Andirá/PR.

Em diligências pelo Bairro Vila Scyllas, policiais civis constataram no interior de uma residência um veículo GM/CELTA, com placas de Curitiba/PR, o que gerou desconfiança por parte dos policiais, realizando a consulta e constatando que se tratava de veículo furtado na cidade de Andirá/PR, em data de 01/07/2023.

Após conversa com o possuidor, este informou que havia adquirido o veículo havia alguns dias e o antigo possuidor havia informado que se tratava de automóvel em situação regular e que, inclusive, havia feito pesquisa no sistema do DETRAN/PR, não havendo nenhum alerta de furto.

Na Delegacia de Polícia os policiais consultaram o teor do boletim de ocorrência do furto, constatando que o proprietário do automóvel registrou a ocorrência 15 dias após a subtração e, no dia que o possuidor consultou os documentos, realmente não havia o gravame do furto.

Apresentada a situação à Autoridade Policial, após se inteirar das diligências e constatar a boa fé do adquirente, procedeu a oitiva do conduzido e instaurou inquérito policial para continuidade das diligências.

O veículo permaneceu apreendido na 12ª Subdivisão Policial, onde passará por perícia e posterior comprovação do legítimo proprietário, continuando as diligências para comprovar as circunstância que o veículo foi subtraído, uma vez que o proprietário somente registrou a ocorrência 15 dias após o furto.