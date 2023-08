Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma jovem apaixonada por moda viralizou no TikTok e o motivo é bem nobre. Ela recria os vestidos que foram desenhados pela avó há aproximadamente 80 anos. As peças têm chamado atenção dos usuários da rede e é cada uma mais incrível que a outra!

Julia (@boringbb), contou que se sentiu tão inspirada pelos esboços que decidiu começar a recriar algumas peças por conta própria. Ela aprendeu a costurar somente para dar forma às roupas e, depois disso, não parou mais.

A avó da jovem se emocionou com o resultado: “É uma coisa ver isso em um desenho, mas quando você está montando e vê isso na vida real, me dá vontade de chorar um pouco”, disse a idosa.

Dedicação e esforço

Julia contou que começou assistindo a vídeos no YouTube sobre diversas técnicas de costura e bordado, e foi experimentando diferentes itens que ela encontrava em brechós, até conseguir chegar a algo semelhante ao que viu nos esboços.

A paixão dela por moda também foi herdada. A avó de Julia estudou moda e design nos anos 40, mas teve que abandonar para trabalhar em outra área e conseguir sustentar a família.

Depois disso, a mulher nunca mais voltou para a faculdade que ela tanto amava, mas sempre torceu para que as filhas ou netas se apaixonassem pelo assunto. Deu certo.

Sucesso nas redes

O primeiro vídeo de Julia a viralizar foi o de um vestido de balé “Moulin Rouge” preto e azul.

Após isso, ela ganhou milhares de seguidores, que estão sempre pedindo que a jovem transforme novos desenhos em roupas reais.

Embora esse tenha sido apenas um momento no TikTok, Julia tem feito isso há anos e imaginou erroneamente que as pessoas ficariam entediadas depois do terceiro ou quarto vestido. Estava enganada. Os seguidores continuam a apreciar os vídeos em grande número.

No entanto, a breve fama nas redes sociais não é o que Julia busca. Ela realmente gosta de confeccionar os vestidos como forma de se conectar com sua avó – tanto com o senso de moda da era da Depressão quanto com quem ela é hoje.

“Agora, ela fala mais comigo sobre moda e seus interesses, temos mais uma relação de amizade de adultos”, disse Julia. “Acho que agora ela consegue me ver não apenas como sua neta, mas também como uma amiga.”

Veja como ficaram as criações: