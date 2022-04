Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Polícia Civil e Militar deflagram operação em Andirá e Jacarezinho na manhã de quarta feira

Na manhã de 13 de abril de 2022, às 06h, a Polícia Civil do Paraná deflagrou operação policial de repressão aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando o desmantelamento de duas associações criminosas atuantes nas cidades de Andirá/PR e Jacarezinho/PR. As investigações, que duraram cerca de três meses, comprovaram a existência de um vínculo entre os dois grupos criminosos e a ocorrência de um intercâmbio no tráfico de drogas entre os dois municípios, de forma que drogas adquiridas em Andirá eram revendidas para traficantes de Jacarezinho/PR para posterior distribuição a usuários daquela cidade. No total, foram cumpridos 05 mandados de prisão preventiva e 09 mandados de busca apreensão, simultaneamente, nas cidades de Andirá e Jacarezinho. Além disso, 02 (dois) indivíduos foram autuados em flagrante, sendo um por tráfico de drogas e outro por porte de drogas para uso pessoal. Foram apreendidos 200g de maconha, 10g de cocaína, além de balanças de precisão e aparelhos de telefone celular. A operação conjunta contou com apoio de policiais civis da Delegacia de Andirá, 11ª SDP de Cornélio Procópio, 12ª SDP de Jacarezinho e policiais militares do 18º BPM.