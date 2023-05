Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ação de campo realizada pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal/PR prendeu, preventivamente, na tarde desta terça-feira (16), um homem de 24 anos indiciado pelo crime de extorsão. A operação ocorreu no bairro Sílvio Frutuoso.

Uma vítima, residente em Jacarezinho/PR, relatou para a Polícia Civil que estava sendo alvo de ameaças feitas por uma pessoa, com voz masculina, pelo telefone, dizendo que estaria na posse de seu telefone celular e exigindo dinheiro para sua restituição. Foi depositado em seu favor uma certa quantia, mas o criminoso passou a exigir mais valores e ameaçar de morte a ofendida e sua família. Disse que conhecia sua rotina e que iria matá-la caso não efetuasse mais transferências bancárias.

Investigadores tiveram acesso ao documento de transferência e à linha telefônica usada pelo bandido, identificando-o como morador no município de Ribeirão do Pinhal/PR. De acordo, ainda, com o órgão investigativo, ele tem passagens por homicídio doloso em 2019, no município de Ribeirão do Pinhal/PR, além de receptação e tráfico de drogas, e estava em regime de prisão domiciliar.

A Justiça decretou a sua prisão preventiva e autorizou buscas em sua casa, sendo apreendido o telefone supostamente usado para chantagear a vítima. Após ser preso, foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes/PR, à disposição da Justiça de Jacarezinho/PR