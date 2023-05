Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar do Paraná, por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), apreendeu 1.664 cigarros eletrônicos com THP – princípio ativo da maconha, nesta terça-feira (16), durante fiscalização em um ônibus, em Bandeirantes, na região Norte do Estado. O veículo transitava pela PR-855 com destino a São Paulo. Centenas de outros produtos, como perfumes e bebidas, também foram encontrados sem nota fiscal.

A ação, desencadeada dentro da Operação Fronteiras e Divisas, contou com a participação de equipes da Agência Local de Inteligência (ALI), do 2º Batalhão de Polícia Militar e do Canil do BPRv.

Durante a abordagem, as equipes vistoriaram o compartimento de bagagens com o auxílio de um cão farejador. O proprietário dos cigarros foi identificado e confirmou que receberia uma quantia em dinheiro para levar os produtos até a rodoviária da Barra Funda, localizada na cidade de São Paulo.

Ainda durante a fiscalização, os policiais militares encontraram 60 garrafas de vinho,95 receptores de televisão, 174 perfumes, 91 celulares, 14 carregadores de celular, 205 medicamentos termogênicos e pré-treino, entre outros itens que foram apreendidos, todos sem nota fiscal.

Os proprietários dos produtos foram identificados e autuados pelo crime de descaminho e os materiais apreendidos encaminhados para a Receita Federal em Londrina.

OPERAÇÃO– Fazem parte da operação Fronteiras e Divisas Integradas forças policiais do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O objetivo é intensificar a presença do Estado nas faixas limítrofes, fortalecendo a integração entre órgãos federais, estaduais e municipais no combate a crimes.

Sete mil policiais estão fiscalizando 128 pontos terrestres, marítimos e aéreos nas divisas e fronteiras. Cerca de 2,5 mil viaturas, 31 embarcações e 13 aeronaves estão fornecendo apoio nos cinco Estados.