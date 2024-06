Na tarde desta segunda-feira (3), a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Cambará, deu fiel e total cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Douglas S. P, de 24 anos, denunciado pelo homicídio de um Policial Penal, ocorrido na noite de Ano N|ovo, 01/01/2024, em plena praça pública de Cambará.

No dia dos fatos, por volta das 2h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no Bar Badboy, onde se constatou que a vítima havia sido alvejada por dois disparos de arma de fogo, vindo a óbito ao dar entrada no pronto-socorro.

Durante as investigações realizadas pela Polícia Civil, apurou-se que houve uma discussão entre as partes no bar “Bad Boy”, em razão da utilização do banheiro; e, horas após a discussão fútil, quando a vítima estava na Praça Dr. Miguel Dinizo (em frente ao bar), descontraída, o autor passou pelo meio da praça, foi atrás de um ponto de táxi, sacou uma arma de fogo e disparou três vezes contra a vítima, dificultando qualquer forma de defesa, bem como colocando em risco as demais pessoas que ali se encontravam em clima de festividade.

O autor foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, em decorrência do crime ter sido cometido por motivo fútil, por meio que possa resultar perigo comum e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Foragido desde a data do fato, a equipe da Polícia Civil de Cambará, depois de inúmeras diligências para a localização do denunciado, finalmente o localizou na data de hoje, e procedeu até a cidade de Londrina-PR para sua captura. Douglas não resistiu à prisão e se entregou pacificamente aos Agentes de Polícia Civil que cumpriram o ato.

Na presença de seu advogado, compareceu até a Polícia Civil de Cambará para prestar interrogatório e foi devidamente encaminhado ao Departamento de Polícia Penal.

O autor possuía um extenso histórico criminal, incluindo os crimes de tráfico de drogas, roubo agravado, furto, desobediência, lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, e inclusive, outro mandado de prisão em aberto, por roubo a mão armada.