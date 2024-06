As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 15.603 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 3.729 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de caixa, com 609 vagas, faxineiro, com 546, e abatedor, com 467.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.571). São 529 vagas para alimentador de linha de produção, 339 para faxineiro, 334 para operador de telemarketing receptivo e 328 para operador de telemarketing ativo e receptivo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 67 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de assistente de vendas (curso técnico em administração ou áreas afins), com 12 vagas; técnico de nutrição (curso técnico em nutrição), com 7 vagas; consultor de vendas (cursando administração, gestão comercial e áreas afins), com 6 vagas; e auxiliar administrativo (curso técnico em administração, com 5 vagas.

A região de Cascavel aparece em seguida (3.334), com 914 oportunidades para alimentador de linha de produção, 336 para abatedor, 120 para operador de caixa e 114 para servente de obras.

Nas demais regionais do Interior são destaques Campo Mourão (1.831), Londrina (1.566), Foz do Iguaçu (1.141) e Pato Branco (954). Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 602, magarefe, com 201, trabalhador volante da agricultura, com 169, e trabalhador da manutenção de edificações, com 102.

Em Londrina, os destaques são para alimentador de linha de produção (426), operador de caixa (82), servente de obras (54) e repositor de mercadorias (41).

Na região de Foz do Iguaçu, há oferta de emprego para de alimentador de linha de produção, com 387 vagas, operador de caixa, com 190, repositor de mercadorias, com 87, e assistente administrativo, com 39

Em Pato Branco, são ofertadas 358 vagas para alimentador de linha de produção, 46 para atendente de lojas e mercados, 33 para servente de obras e 31 para vendedor em comércio varejista.

ATENDIMENTO– Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confiras as vagas por regionais .