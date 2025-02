A Polícia Civil de Jacarezinho prendeu nesta sexta-feira (7) um homem de 34 anos, conhecido no meio policial por diversos furtos qualificados. A detenção ocorreu no bairro Dom Pedro Filipack e representa um avanço no combate à criminalidade na cidade.

O suspeito foi identificado como autor de dois furtos recentes. O primeiro ocorreu no dia 24 de janeiro, na Rua Sebastião Filadelfo, no Jardim Miguel Afonso, onde ele arrombou uma residência e levou um videogame Nintendo, um celular iPhone SE, um tablet Samsung e ferramentas. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a reconhecê-lo. O segundo furto foi registrado no dia 28 de janeiro, em uma casa em construção na Rua Dr. Gladstone Drumot, de onde foram levados rolos de cabos elétricos.

O delegado Tristão Antonio Borborema de Carvalho ressaltou a importância da prisão: “A detenção deste indivíduo é um marco na nossa incessante busca por segurança e justiça. Sua prisão preventiva, solicitada no dia 5 de fevereiro e acolhida pelo Judiciário, demonstra nosso compromisso em combater a criminalidade e proteger a comunidade.”

A Polícia Civil de Jacarezinho tem se destacado pela eficiência e constância na prisão de criminosos, promovendo operações frequentes para desarticular quadrilhas e deter indivíduos que ameaçam o patrimônio e a segurança dos cidadãos. A atuação proativa e a dedicação dos policiais são essenciais para a manutenção da ordem e da paz social na região.

O suspeito encontra-se atualmente na cadeia pública de Jacarezinho, à disposição da Justiça. O inquérito policial será concluído e encaminhado ao Judiciário no prazo de 10 dias, conforme os procedimentos legais.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e segue firme em sua missão de garantir tranquilidade à comunidade de Jacarezinho.